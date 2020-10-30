Самос, Греция, , 18:58 — REGNUM Двое подростков — 15 и 17 лет — стали жертвами землетрясения на греческом острове Самос 30 октября, передаёт ERT-1

Они были найдены спасателями во время разбора завалов зданий, причём один юноша был ещё жив, но скончался, не приходя в сознание.

Подростки, как отмечается, погибли в результате обрушения стены каменного дома, мимо которого они направлялись из школы, когда начались подземные толчки.

Также известно, что четверо жителей Самоса получили в результате землетрясения нетяжёлые ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,9 на Самосе произошло днём 30 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9