Париж, , 18:49 — REGNUM Мужчина взят с поличным в Париже за угрозы сотрудникам правоохранительных органов, сообщает 30 октября Reuters.

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Задержание проведено в юго-западной части Парижа. Человек с двумя ножами был арестован и отправлен в полицейский участок после попытки угрожать правоохранителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, криминальная обстановка в Париже обострилась на фоне антиисламских заявлений властей Франции.

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