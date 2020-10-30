Киев, , 18:50 — REGNUM Водитель, протаранивший остановку в центре Киева, мог не справиться с управлением из-за потери сознания. Об этом сообщило 30 октября издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, за рулём автомобиля Range Rover находился гражданин по фамилии Назаренко 1954 года рождения. Не так давно мужчина перенёс операцию на сердце (стентирование).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автомобиль на высокой скорости пересёк площадь Независимости, снёс остановку и врезался в автомобили, стоявшие в пробке вдоль улицы Крещатик.

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