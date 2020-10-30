Анкара, , 18:22 — REGNUM Не менее шести человек погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщает 30 октября турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

По данным ведомства, на сегодняшний день известно о 202 пострадавших.

Напомним, ранее власти Турции сообщали о четырех погибших, 152 пострадавших и 70 извлеченных из-под обломков зданий.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, 202 ранены», — указано в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на западе Турции. Его эпицентр располагался в море недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение также ощущалось и на близлежащих греческих островах.

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