Киев, 30 октября 2020, 18:08 — REGNUM На площади Независимости в Киеве зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил 30 октября ресурс «Киев оперативный».
По предварительным данным, столкнулись около пяти автомобилей.
Как сообщили очевидцы, двое пострадавших не подают признаков жизни. На месте трагедии работают полицейские и медики.
Ресурс «Информатор» опубликовал видеозапись происшествия. На кадрах видно как автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди.
Напомним, ранее в Сумской области в результате аварии с участием легкового автомобиля погибли четыре человека, ещё один был госпитализирован.
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