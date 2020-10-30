Киев, , 18:08 — REGNUM На площади Независимости в Киеве зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил 30 октября ресурс «Киев оперативный».

По предварительным данным, столкнулись около пяти автомобилей.

«Столкнулись несколько авто. Предварительно, один из водителей — пьяный», — сказано в сообщении.

Как сообщили очевидцы, двое пострадавших не подают признаков жизни. На месте трагедии работают полицейские и медики.

Ресурс «Информатор» опубликовал видеозапись происшествия. На кадрах видно как автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Напомним, ранее в Сумской области в результате аварии с участием легкового автомобиля погибли четыре человека, ещё один был госпитализирован.

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