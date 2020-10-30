Горловка, ДНР, , 17:56 — REGNUM Три мирных жителя погибли на окраине Горловки. Об этом сообщил 30 октября Telegram-канал Inside Donetsk.

Трагедия произошла в посёлке шахты 6/7. По данным журналистов, специалисты рассматривают три версии случившегося — артиллерийский обстрел с позиций ВСУ, удар, нанесённый с украинского дрона, или неосторожное обращение с боеприпасом.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, версия об украинском беспилотнике была отброшена. Следствие склоняется к версии, что трое мужчин решили распилить газовый баллон или снаряд.

Напомним, ранее мирный житель ДНР 1996 года рождения подорвался на мине, установленной украинскими силовиками.

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