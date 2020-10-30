Москва, , 17:42 — REGNUM Трёхлетний ребенок сбежал из детского сада в Москве. Об этом 30 октября сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, ЧП произошло 28 октября. Ребёнок выбрался с территории учреждения. При этом никто из воспитателей сперва не заметил исчезновения ребёнка.

Несовершеннолетний забежал в соседний торговый центр и катался там по эскалаторам, пока его не засекли охранники.

«Сначала они подумали, что родители парня ходят по центру, и сделали пару громких объявлений. Успеха это не принесло, и тогда сотрудники ТЦ позвонили в полицию, где уже вовсю искали сбежавшего пацана», — сообщил телеграм-канал.

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