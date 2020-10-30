Влёра, , 17:24 — REGNUM В Албании задержали яхту, которая незаконно пересекла границу государства. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МИД Украины.

«На борту яхты находились двое граждан Украины и двое граждан России», — отметили в ведомстве.

Полиция города Влёра, где находится в данный момент яхта, подозревает, что судно могли использовать в преступных целях.

В МИД Украины отметили, что граждане страны пока что не обращались за помощью в украинское представительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесском порту «Южный», в контейнере, прибывшем из Южной Америки, нашли 50 кг кокаина.

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