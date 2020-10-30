Челябинск, , 17:18 — REGNUM В Челябинске восьмилетняя девочка оказалась придавлена деревом. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, вместе с другими детьми она играла на детской площадке. После произошедшего её достали из-под дерева и обнаружили переломы руки и ноги, а затем отвезли в больницу.

В пресс-службе регионального управления СКР пояснили журналистам, что всё произошло во дворе одного из домов на территории Советского района. Материалы об инциденте были переданы в Следком из полиции. И следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

Сейчас идут следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и круг ответственных должностных лиц.