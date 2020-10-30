Рыбинск, Ярославская область, , 17:15 — REGNUM Начальник отдела материально-технического обеспечения АО «Рыбинский завод приборостроения» признан виновным в посредничестве при получении взяток и коммерческом подкупе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Топ-менеджер оборонного предприятия, которое занимается производством измерителей скорости, угла сноса и пройденного пути самолетов и вертолетов всех модификаций, был задержан осенью 2019 года. Уголовное дело Игоря Смирнова расследовалось следственным управлением Следственного комитета РФ по Ярославской области

«Как установлено судом, в период с 2016 по 2019 год Игорь Смирнов, занимая должность начальника отдела материально-технического обеспечения АО «Рыбинский завод приборостроения», выступал посредником в передаче взятки, а также получал денежные средства в крупном (970 000 руб.) и особо крупном размере (1 292 711 руб.) в качестве коммерческого подкупа со стороны двух юридических лиц за содействие в заключении договоров на поставку радиоэлектронных комплектующих, не предъявлении претензий по качеству поставляемой продукции и ускорение сроков оплаты», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Свою вину работник завода признал, пошел на заключение досудебного соглашения со следствием. Уголовное дело Игоря Смирнова Рыбинский городской суд рассмотрел в особом порядке. По одному из эпизодов коммерческого подкупа уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. По остальным начальник отдела АО «Рыбинский завод приборостроения» признан виновным.

«Окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Конфискованы и обращены в пользу государства денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений, в размере 2 262 711 рублей, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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