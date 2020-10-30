Афины , , 17:05 — REGNUM Министры иностранных дел Греции и Турции Никос Дендиас и Мевлют Чавушоглу достигли договоренности об оказании взаимопомощи после случившегося землетрясения, сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в МИД Турции.

«Глава МИД Греции Дендиас позвонил нашему министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и выразил сочувствие в связи с произошедшим в Измире землетрясением. Оба министра договорились, в случае необходимости, о взаимной помощи и поддержке», — цитирует агентство слова источника.

По его словам, Дендиас и Чавушоглу договорились поддерживать постоянную связь.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 затронуло западную часть Турции и греческий остров Самос.

Уже известно о разрушении зданий и гибели людей.

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