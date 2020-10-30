Рязань, , 17:08 — REGNUM По подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств платежа задержаны двое жителей Рязани 24 и 23 лет. Молодые люди создали несколько фиктивных сайтов в Сети, через которые «продали» автозапчасти на общую сумму свыше 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанцы как минимум на пяти специализированных сайтах разместили информацию о продаже двигателей и коробок переключения передач. В действительности товарами они не располагали. Злоумышленники представлялись сотрудниками компании, назначали низкие цены, предлагали скидки и убеждали покупателей вносить предоплату от 30 до 50% от стоимости автозапчастей. Действовали «продавцы» через IP-телефонию, для получения и вывода денежных средств использовали банковские карты, зарегистрированные на других лиц.

При проведении обысков в арендованных квартирах подозреваемых, оперативники изъяли оборудование IP-телефонии, мобильные средства связи и выхода в сеть Интернет, банковские карты. Следователи считают, что с октября 2018 года от действий злоумышленников пострадало более пяти тысяч граждан, проживающих на всей территории России, общий ущерб которых превышает 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об объединение материалов с другими уголовными делами, открытыми более чем в 60 регионах.