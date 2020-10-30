Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти пяти пациентов МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону» возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 30 октября.

По предварительным данным, 11 октября 2020 года в больнице наступила смерть пяти пациентов, проходивших лечение от COVID-19.

«В рамках расследования уголовного дела следственным путем будут установлены причины и обстоятельства наступления смерти пациентов медицинского учреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно также об обысках в управлении здравоохранения администрации Ростова-на-Дону, следственные действия также связаны с гибелью пациентов.

Информация о смерти нескольких пациентов (изначально сообщалось о 13) появилась в сети, причиной смерти назывался дефицит кислорода. Ростовские власти назвали информацию фейком, однако Росздравнадзор начал проверку. На этой же неделе должности покинули министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и глава управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

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