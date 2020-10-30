Балашиха, Московская область, , 17:06 — REGNUM По факту публикации в СМИ информации о том, что семилетний мальчик живет с отцом в хижине из деревянных досок и пластика в лесу под Балашихой, организована проверка. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

В сообщении отмечается, что сведения по предварительным данным подтвердились. Согласно выясненным обстоятельствам, ни у мальчика, ни у его отца нет документов.

«Они действительно проживают в лесу в хижине. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений», — отмечено в сообщении.

В рамках проверки планируется произвести медицинское обследование мальчика, а также провести досмотр деревянной постройки, в которой он проживает с отцом. По результатам этих мероприятий будет принято процессуальное решение.

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