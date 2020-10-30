Измир, Турция, , 17:01 — REGNUM О четверых погибших в ходе землетрясения в провинции Измир (Турция) известно к настоящему моменту, сообщает 30 октября турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, число пострадавших достигло 120.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 в Эгейском море произошло днём 30 октября.

Землетрясение произошло у побережья района Сеферхисар в Измире. В городе Измир разрушены шесть жилых зданий.

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