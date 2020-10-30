Харьков, Украина, 30 октября 2020, 17:02 — REGNUM В Харьковской области в результате взрыва девятилетний мальчик лишился кисти руки. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
Инцидент произошёл в селе Коробочкино.
Ребёнка госпитализировали. У него диагностировали рваные раны щеки, голени, пальцев руки, а также травматическую ампутацию кисти.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области произошёл взрыв на газоперерабатывающей станции. Погибли три человека.
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