Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM Следственные действия проводятся в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону 30 октября. Правоохранители проводят выемку документов.

Обыски связаны с расследованием ситуации с дефицитом кислорода в городской больнице №20, сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась информация о якобы смерти 13 пациентов по причине дефицита кислорода. Власти назвали появившиеся сообщения фейком. По факту произошедшего в стационаре проводится проверка. 27 октября было объявлено об увольнении с постов главы министерства здравоохранения Ростовской области и руководителя городского управления здравоохранения.

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