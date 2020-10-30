Евпатория, Крым, , 16:12 — REGNUM Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Приговор оглашен 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Действия Филонова суд квалифицировал как два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 286 УК РФ, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении суда.

По данным суда и следствия, из-за действий экс-главы Евпатории была незаконно снижена арендная плата по договорам аренды земельных участков, бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым недополучил плату от арендатора. Также, сообщили в суде, Филонов «неправомерно распорядился недвижимым и иным имуществом общей стоимостью 43 956 357,13 рублей, находившимся в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым». В результате МУП «КурортТоргСервис» было лишено возможности получать прибыль с данного имущества, бюджет Евпатории не дополучил часть прибыли муниципального предприятия.

Суд учел наличие Филонова малолетних детей, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелых отца и бабушки, положительные характеристики, состояние здоровья и совершение преступления впервые.

Железнодорожный суд Симферополя назначил бывшему главе Евпатории наказание в виде трёх лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием основного наказания в колонии-поселении, также на полтора года Филонов лишён права занимать определенные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Филонов был задержан в апреле 2019 года по подозрению в превышении полномочий. Сам Филонов обвинения тогда не признавал.

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