Афины , , 15:55 — REGNUM Сейсмологами зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9 около побережья греческого острова Самос (Додеканесские острова). Об этом 30 октября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 13 км от греческого населенного пункта Неон-Карловаси, в котором проживет 6,7 тыс. человек и на расстоянии в 62 км от населенного пункта Карабаглара в Турции, в котором живет около 458 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

При этом информация о пострадавших или разрушениях в результате сейсмического события не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у берегов Фиджи.