Омск, , 15:42 — REGNUM Омская транспортная прокуратура проводит проверка по факту столкновения грузового поезда с автомобилем. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла 29 октября примерно в 12:30. На путях необщего пользования на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение железнодорожного состава (тепловоз и двадцать вагонов со щебнем) с автомобилем «Газель».

Водитель и пассажир автомобиля погибли. Ещё один пассажир «Газели» был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Саратовской области столкнулись автомобиль «ВАЗ-2106» и грузовой поезд.

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