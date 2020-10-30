Пыть-Ях, Югра, , 15:29 — REGNUM Житель Югры 122 раза переводил свои накопления мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть полиции города Пыть-Яха обратилась 69-летняя гражданка с заявлением о хищении денег. Пострадавшим является её 42-летний сын. Неизвестный, представившись сотрудником ФСБ Москвы, позвонил её сыну, обратился к нему по имени и отчеству. Он сообщил о секретности разговора и уголовной ответственности за разглашении тайны. Мол, позвонит ему московский полицейский и всё объяснит. Мнимый сотрудник полиции позвонил, напомнив о секретности, и поинтересовался у мужчины о наличии денежных вкладов в банках, пояснив, что деньги необходимо защитить и уберечь от несанкционированного списания — их нужно перевести в резервные ячейки.

Житель Пыть-Яха поверил «силовикам», снял все накопления в банке и совершил переводы на указанные мошенниками 122 счёта на сумму около 1,17 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).