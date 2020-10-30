Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Петербургский предприниматель Евгений Пригожин вместе с юристами подготовил новый судебный иск к журналисту Максиму Шевченко. Представители компании «Конкорд» разместили копию документа в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Как говорится в исковом заявлении, на своем YouTube-канале журналист допустил «высказывания в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию» петербургского бизнесмена. По мнению истца, распространяемая Шевченко информация является порочащей, а также не соответствует действительности.

Компенсация морального вреда оценена в пять миллионов рублей. Именно такую сумму Пригожин намерен взыскать с Шевченко через суд. Кроме того, от журналиста потребуют официально признать недостоверными и порочащими честь допущенные высказывания, а также удалить ролик.

Евгений Пригожин не в первый раз выступает с исками о защите чести и достоинства. Ранее его юристы обращались в судебные инстанции по поводу высказываний Алексея Навального и Владимира Милова в отношении бизнесмена.