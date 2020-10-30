Бишкек, , 14:54 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии выявили и пресекли один из каналов финансирования террористических группировок, воюющих на территории Сирии против правительственных сил.

Во время проведения контртеррористических мероприятий был арестован 25-летний киргизстанец, который по заданию главарей террористической организации занимался сбором денег для дальнейшей их отправки бандформированиям в Сирию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Финансирования террористической деятельности». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.