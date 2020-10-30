Аддис-Абеба, , 14:54 — REGNUM В ходе столкновений на границе двух регионов Эфиопии погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства на фоне усиления насилия на этнической почве.

«27 человек были убиты в результате столкновений вдоль границ Сомали и Афар», — говорится в заявлении. Ополченцы из двух восточных регионов ведут боевые действия из-за спора о границе, отмечают репортеры. Али Бедель, представитель сомалийского региона, подтвердил факт убийств и обвинил в них боевиков из Афара.

В 2014 году федеральное правительство перекроило границу между двумя штатами и передало Афару три небольших города, которые с тех пор стремились вернуть в регионе Сомали.

«Передача трех сомалийских городов региональной администрации Афара в 2014 году без какой-либо юридической процедуры лежит в основе этих повторяющихся трагических и бессмысленных убийств», — заявил Мохаммед Олад, политический аналитик из Аддис-Абебы.

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