Выборг, Ленинградская область, , 14:43 — REGNUM В Ленинградской области спустя более чем год безрезультатных поисков стала известна судьба пропавшего без вести молодого человека. Мужчину убил отец его возлюбленной, который спрятал тело парня, залив бетоном в гараже. Об этом 30 октября рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Обвинение в убийстве предъявлено 63-летнему жителю города Выборг. По признанию мужчины, он убил 27-летнего сожителя своей дочери во время ссоры. А чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в гараже, затем залил его в яме бетоном, а орудие преступления — пистолет — уничтожил.

Мужчину по решению суда заключили под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Отметим, по данным СМИ, всё это время погибший находился в розыске, на его поиски не раз выходили как родственники, так и неравнодушные люди, волонтёры, в том числе и предполагаемый убийца.

Причиной конфликта между мужчинами стали неприязненные отношения. Погибший якобы употреблял алкоголь и наркотики, что не нравилось отцу его сожительницы.