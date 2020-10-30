Нальчик, , 14:32 — REGNUM В Кабардино-Балкарии разоблачена преступная группа, члены которой подозреваются в экстремистской деятельности. Задержаны десять человек. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста, сообщили 30 октября в МВД по региону.

Задержанные являются жителями Лескенского района. Младшему из них 24 года, старшему — 43. Известны факты противоправной деятельности и физического насилия членов группы в отношении тех граждан, которые не разделяли их экстремистских взглядов.