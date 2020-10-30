Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки надежности ее систем провел Пентагон. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

По информации пресс-службы, пуск был проведен из шахты на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния). Также указывается, что после этого учебная головная часть ракеты поразила цель, расположенную в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, пролетев примерно 6,75 тыс. км.

«Испытательные пуски подтверждают, что системы межконтинентальных баллистических ракет точны и надежны», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет поддерживать, подписывать и ратифицировать разрабатывающийся договор о запрещении ядерного оружия.