Варшава, , 13:32 — REGNUM Польская полиция задержала 14-летнего подростка во время одной из акций протеста в Ольштыне. В полиции сообщили, что девушка может быть причастна к организации незаконного массового мероприятия, сообщает портал tko.pl.

Свидетель задержания подростка сообщил, что арест произошел в то время, когда участники акции расходились. Отдельно с акции по тротуару шла группа молодых людей, среди которых была знакомая ему 14-летняя девушка. К ним подъехала полицейская машина, из нее вышли правоохранители и задержали протестующих.

Во время польских акций протеста, направленных против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты, в последние дни полиция периодически задерживает их участников и организаторов, потому что акции не разрешены.

Журналисты связались с полицией, чтобы там подтвердили задержание 14-летнего подростка. В пресс-службе полиции сообщили, что действительно среди задержанных протестующих была опознана 14-летняя девушка.

«Служебная записка об этом из полиции будет направлена в суд по семейным делам, который рассматривает дела с участием несовершеннолетних. Там изучат, причастна ли девушка к организации незаконного массового собрания», — сообщил Рафал Прокопчик, пресс-секретарь полиции в Ольштыне.