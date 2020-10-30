Грозный, , 13:15 — REGNUM В Чечне выявлен и пресечен канал незаконной торговли оружием. Силовики в ходе спецмероприятия задержали мужчину, который ранее попался на торговле пистолетами и автоматом Калашникова, сообщила 30 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полицейского ведомства, в момент задержания злоумышленник пытался сбыть три пистолета, пригодные для стрельбы боевыми патронами. В машине задержанного обнаружено пенсионное удостоверение одного из силовых ведомств на его имя. Документ имеет следы подделки.

В ходе предварительных мероприятий оперативники задокументировали четыре факта продажи оружия. Торговец сбыл три пистолета, переделанные кустарным способом под стрельбу боевыми патронами, и автомат Калашникова.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Сам задержанный помещен под арест. Устанавливаются все обстоятельства и факты противоправной деятельности.