Кемерово, , 12:52 — REGNUM В Кемеровской области правоохранители задержали подозреваемого в ограблении аптеки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 19-летний житель города Топки украл упаковку контрацептивов.

Предварительно установлено, что рано утром в аптеку в городе Кемерово вошли два молодых человека. Один из них попросил у провизора показать товар, но когда он оказался в его руках, скрылся вместе с подельником. Сумма ущерба составила около 800 рублей. Однако личность подозреваемого скоро была установлена.

«Полицейские выяснили, что в областной центр он приезжал вместе с другом. Вернувшись в родной город, злоумышленник вместе с приятелем наполняли похищенный товар водой и сбрасывали из окна», — отметили в министерстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «грабёж». Теперь подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.