Казань, , 12:43 — REGNUM Сообщения о том, что напавший на полицейских в Татарии подросток состоял на учете как склонный к экстремизму, не соответствуют действительности. Об этом 30 октября сообщили в региональном главном управлении МВД.

Ранее в ряде СМИ распространили информацию о том, что ликвидированный после нападения на отдел полиции в Кукморе злоумышленник состоял на учете как склонный к экстремизму.

«Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября 2020 года в Кукморе 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции, пытаясь поджечь здание. При задержании молодой человек оказал сопротивление, ранив ножом одного полицейского. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

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