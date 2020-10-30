Краков, Польша, , 12:32 — REGNUM Утром 30 октября на сталелитейном заводе в польском Кракове в одном из цехов произошел пожар. Двоих человек без сознания доставили в реанимацию, спасти одного из них не удалось: отравление угарным газом. Об этом сообщает Onet.pl.

Происшествие произошло на объекте ArcelorMittal Poland. «Мы незамедлительно принимаем меры, чтобы позаботиться о семьях пострадавших сотрудников и оказать им всю необходимую поддержку», — подчеркнула пресс-секретарь завода Мажена Рогозик.

Сообщается, что цех, где произошло возгорание, закрыт, взят под охрану и проверяется специальной следственной группой. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подразделения Государственной противопожарной службы и скорая помощь.

По словам Себастьяна Возняка, представителя пожарной части Малопольского воеводства, в котором находится Краков, спасатели обнаружили в здании завода двух человек без сознания. Их передали фельдшерам скорой помощи. Они были доставлены в реанимацию, но спасти одного из них не удалось. Пострадавшие отравились угарным газом. В тушении пожара приняли участие 30 спасателей.