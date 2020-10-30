Кукмор, Татария, , 12:23 — REGNUM Состояние здоровья сотрудника полиции, получившего ножевые ранения при нападении подростка в Татарии, оценивается как стабильное. Об этом 30 октября сообщил представитель регионального минздрава.

«Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября в татарском городе Кукмор 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции.

В ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ножевых ранений сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

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