Сухум, , 12:18 — REGNUM Партию оборудования в количестве 100 единиц для майнинга криптовалюты выявили в Абхазии сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что незаконно ввезенное оборудование обнаружили 28 октября в Гагрском районе.

«В посёлке Бзыпта на территории складского помещения было обнаружено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 100 единиц, ввезенные ранее на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Абхазии долгое время работа «ферм» по добыче криптовалют была под запретом, однако, их начали запускать нелегально. В сентябре правительство республики приняло акт «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют». В нем были введены временные правила для работы таких «ферм» и повышенный тариф на электроэнергию для них.

Кроме того, до разработки законопроекта о майнинге был введен запрет на ввоз соответствующего оборудования на территорию Абхазии.