Бени, Конго, , 12:12 — REGNUM Вооруженные лица, подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков, убили 18 человек в неспокойной северо-восточной провинции ДР Конго Северное Киву, передает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

По словам очевидцев, нападавшие также подожгли несколько домов, церквей и предприятий.

Лидер группы гражданского общества в Мамове Кинос Катухо сказал, что местные жители заметили нападавших ранее в тот же день.

«Жители видели врага [нападавших] с полудня. Мы отправились доложить об этом членам ВСДРК [армии], базирующимся в Байети, но они не смогли предотвратить нападение и защитить население», — цитирует его слова сайт Actualité.

По информации репортеров, в настоящее время в регионе Северное Киву проходит спецоперация армии и миротворческих сил ООН против нескольких вооруженных группировок.