Иркутск, , 12:00 — REGNUM Предстоящие выходные дни в Иркутской области будут морозными. Об этом сегодня, 30 октября, предупреждает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков. В частности, 31 октября сила ветра будут достигать 17 м/с, пройдёт мокрый снег, а на дорогах образуются снежный накат и гололедица.

Температура ночью составит — 4,-9°С, при прояснении — 14,-19°С, днём +3,-2°, местами — 7,-12°С. Холоднее всего будет в Катангском районе: ночью — 12,-17°С (местами — 18,-23°С), днём — 6,-11°С (местами до — 16°С).

Как уже сообщало ИА REGNUM, снежный покров неоднократно устанавливался в Иркутской области этой осенью, но быстро таял.