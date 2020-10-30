Омск, , 11:47 — REGNUM Омские росгвардейцы, подозреваемые в получении взятки и хранении наркотиков, уволены. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области.

«По материалам служебной проверки управлением Росгвардии по Омской области данные сотрудники уволены из рядов ведомства», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что нарушившие закон сотрудники были выявлены отделом собственной безопасности управления Росгвардии по Омской области и УФСБ России по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, против сотрудников управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Омской области возбуждены уголовные дела по фактам получения взятки и хранения наркотических средств. Двое росгвардейцев получили взятку за незаконные действия в пользу мужчины, заподозренного в незаконном приобретении наркотических средств. Кроме того, в ходе обыска в гараже их командира взвода обнаружили несколько свертков с наркотическими средствами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске росгвардейцы подозреваются в получении взятки и хранении наркотиков