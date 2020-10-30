Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В Грузии в рамках расследования дела о дорожной аварии, из-за которой погибли шесть человек, взяли под стражу гражданина Турции. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Следствием установлено, что 30 октября 2020 года на 77-м километре трассы Тбилиси — Сенаки — Леселидзе в западном направлении грузовик Dafi с турецкими номерами столкнулся с пассажирским микроавтобусом», — говорится в сообщении от МВД.

Сообщается, что максимальное наказание для задержанного, в случае признания его вины, может составить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло возле Гори. По свидетельству очевидцев, в момент аварии микроавтобус остановился на обочине. В нем сторонники партии «Единое национальное движение» возвращались из Тбилиси домой после участия в митинге. Пять человек погибли на месте, 11 человек получили травы. Позже в больнице скончался еще один из пострадавших.

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