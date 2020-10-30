Париж, , 11:18 — REGNUM Власти Франции за последний месяц выслали из республики 14 иностранцев, которые подозреваются в распространении радикальных идей. Об этом 30 октября заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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По его словам, необходимо занимать «твёрдую позицию по отношению к иностранцам, подозреваемым в радикализации».

«Именно поэтому мы их высылаем. В течение месяца были высланы 14 человек», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. Преступник, кричащий «Аллах акбар», был застрелен полицией.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Глава французского правительства подчеркнул, что риск новых терактов в стране высок.

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