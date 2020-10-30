Одесса, Украина, 30 октября 2020, 11:19 — REGNUM В Одессе в порту «Южный» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли в одном из контейнеров 50 кг кокаина. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба ведомства.
Незаконный груз прибыл из Южной Америки. Стоимость партии наркотиков на чёрном рынке оценили примерно в $10 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту «Южный» украинские правоохранители изъяли 750 кг каптагона — психостимулятора, который часто применяют исламисты для влияния на членов своих вооружённых формирований.
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