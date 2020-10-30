Таштагол, , 11:10 — REGNUM В Кемеровской области правоохранители начали проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 30 октября на 203 км дороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк.

По предварительным данным, направляющийся из Таштагола в Новокузнецк автобус съехал с дороги и опрокинулся. Как считают в полиции, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

«В результате 8 пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования», — отметили в ведомстве.

Выехавшие на место происшествия полицейские намерены установить все обстоятельства происшествия. Решение будет принято по итогам проверки.

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