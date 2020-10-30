Казань, , 11:01 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов взял под личный контроль инцидент в Кукморе, где подросток напал на отделение полиции, после чего был ликвидирован. Об этом 30 октября сообщила глава пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

«На месте сейчас работают министр внутренних дел по Татарии и прокурор республики. Правоохранителями отрабатывается несколько версий произошедшего», — цитирует её «БИЗНЕС Online».

Она добавила, что по итогам оперативно-разыскных и следственных действий дополнительную информацию доведут до общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября в татарском городе Кукмор 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции.

В ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ножевых ранений сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

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