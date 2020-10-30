Кукмор, Татария, , 10:59 — REGNUM Пострадавший во время нападения в Кукморе полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

СУ СКР сообщало, что при задержании 16-летний подросток нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября в Татарии в городе Кукмор подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания молодой человек ранил полицейского ножом. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.