Кукмор, Татария, , 11:04 — REGNUM После информирования о нападении подростка на отдел полиции в Кукморском районе глава Татарии Рустам Минниханов взял расследование уголовного дела под личный контроль. Об этом заявила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.

Правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего. На месте работают прокурор республики Ильдус Нафиков и министр внутренних дел Артём Хохорин.

По словам пресс-секретаря, какую-либо дополнительную информацию доведут до общественности по итогам оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, 30 октября 2020 года в Кукморе (Татария) было совершено нападение на отдел полиции, который пытался поджечь 16-летний подросток. При задержании молодой человек оказал сопротивление, ранив ножом одного полицейского, и был застрелен после предупредительных выстрелов.

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