Уфа, , 10:53 — REGNUM Обстоятельства гибели пешехода выясняют в Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 29 октября в Кармаскалинском районе полицейские получили сообщение о наезде автомобиля на пешехода в д. Константиновка. По словам очевидца, автомашина наехала на мужчину. Пешеход был помещен в транспортное средство, затем автомобиль скрылся с места аварии.

Сообщается, что при проведении розыскных действий, в одной из квартир этого населенного пункта был найден труп мужчины, с которым находились два приятеля. Во время опроса подозреваемые сообщили о том, что это они скрылись с места ДТП, а автотранспортное средство спрятали в лесу. Стражи порядка обнаружили машину ВАЗ-21 099 с механическими повреждениями в трёх километрах от деревни.

По версии следствия, 31-летний мужчина и его знакомый на авто наехали на 60-летнего пешехода, который следовал по краю проезжей части в попутном направлении. Полицейские считают, что пешеход умер в квартире водителя.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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