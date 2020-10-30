Донецк, , 10:45 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 октября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что в ходе обстрела применялось стрелковое оружие и что был обстрелян населенный пункт Коминтерново на Мариупольском направлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое военных Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе и еще двое были ранены.