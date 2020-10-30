Москва, , 10:31 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России не считают произошедшее с отравлением российского блогера Алексея Навальным актом биологического террора, заявили в МИД.

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В министерстве отметили, что германская сторона ничем не подтвердила, что Навальный был отравлен.

Крое того. в доклада Технического секретариата ОЗХО об анализах якобы отравленного Навального отсутствует аргументы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ заявил, что в анализах Навального, полученных из военной лаборатории найдены следы отравления «ядом из группы «Новичок».

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