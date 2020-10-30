Тосно, Ленинградская область, , 10:35 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области водитель BMW погиб в страшном ДТП с грузовиком Isuzu. Движение по дороге между Федоровским городским поселением и деревней Ям-Ижора ограничено. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Серьезное ДТП произошло 30 октября около 9 часов утра на 2 км от поселения Федоровское Тосненского района. По предварительной информации водитель, мужчина на вид 35−40 лет, управляя автомобилем BMW, совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Isuzu, находящимся под управлением 64-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель «БМВ» скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы, от удара грузовик опрокинулся, сейчас на месте работают не только сотрудники ГИБДД, но и дорожные рабочие, которые устраняют последствия аварии.

Добавим, согласно сервису «Яндекс. Карты», на участке дороги, где произошло ДТП, в обе стороны образовалась пробка.