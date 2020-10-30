Ницца, Франция, , 10:29 — REGNUM Сотрудники полиции Франции задержали мужчину, который подозревается в том, что имел контакты с напавшим 29 октября на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце. Об этом 30 октября сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, 47-летний мужчина в рамках расследования атаки в Ницце был задержан вечером 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у напавшего на людей в Ницце террориста нашли Коран, холодное оружие и два мобильных телефона.

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