Ртищево, , 10:17 — REGNUM В городе Ртищево Саратовской области неизвестный организовал травлю погибшего в ДТП подростка и его матери. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений тщательно изучить все обстоятельства, озвученные в СМИ и доложить о результатах проверок.

Неизвестный в онлайн эфире в нецензурной форме выражался в адрес погибшего и членов его семьи. Кроме этого, он расклеил на фонарных столбах города оскорбительные объявления.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в отношении 40-летней женщины возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Водитель легковушки с места аварии скрылась и была установлена сотрудниками ГИБДД.

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